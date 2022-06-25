Миру грозит ранее неизвестный гепатит: болеют уже в 33 странах

При гепатите болит живот, появляется желтуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В 33 странах мира зарегистрировано 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

"Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения", – отметили в ВОЗ.

Болезнь сопровождается ростом уровня ферментов печени и во многих случаях желудочно-кишечными симптомами, включая боль в животе, диарею и рвоту.

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Отметим, что Великобритания в апреле впервые сообщила о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей младшего возраста, на тот момент было зарегистрировано десять таких случаев. Впоследствии число выявленных случаев превысило 900, в том числе за счет ретроспективно выявленных случаев.

По данным на июнь, 45 детям потребовалась трансплантация печени, было зафиксировано 18 смертей. Источник заражения и способы передачи возбудителя изучаются, распространенные вирусы гепатита (А, В, С, D и E) не были обнаружены в данных случаях заболеваний.

Больше всего случаев зарегистрировано в Европе, в том числе 267 — в Великобритании. Кроме того, треть от всех случаев выявлена в США.

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Заболевание также выявлено в Аргентине, Израиле, Японии. О случаях подобного гепатита в Украине неизвестно.

Распределение вероятных случаев тяжелого острого гепатита неустановленной этиологии у детей

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В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма.

Профилактика инфекции

До тех пор, пока не станет известно больше об этиологии этих случаев, ВОЗ рекомендует применять общие методы профилактики инфекций и борьбы с ними, включая:

частую гигиену рук с использованием мыла и воды или геля для рук на спиртовой основе.

избегание людных мест и соблюдение расстояния;

обеспечение хорошей вентиляции в помещении;

ношение маски, закрывающей рот и нос, когда это необходимо;

закрывание во время кашля и чихания;

использование безопасной воды для питья.

Следование принципам более безопасной пищи: