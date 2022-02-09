"Мне жаль и стыдно": в Словакии извинились за скандал с флагом Украины

Глава МИД Словакии извинился за инцидент с украинским флагом / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за действия депутата от ультраправой партии Андрея Медвецкого, который на заседании парламента вылил воду на украинский флаг.

На своей странице в Facebook Корчок сообщил, что Словакия приносит украинской стороне свои извинения по дипломатическим каналам.

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Он считает, что причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США.

"Несколько недель истерики и запугивания людей из-за договора об обороне с США превратились в восстание оппозиции и экстремистов в парламенте. Очень сложно отличить, кто из них, кто... Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом", – написал Корчок.

Также он пообещал, что вернувшись из Украины, придет в парламент и вместе с министром обороны страны проведет там дебаты с оппозицией.

"Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище за счет безопасности и обороны нашей страны", – написал дипломат.

Что произошло

На внеочередном заседании в парламенте Словакии депутаты должны были утвердить оборонное соглашение с США. Но парламентарии от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" постоянно срывали заседание, не давая выступать представителям провластных партий и власти.

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В какой-то момент Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. А представители партии Свобода и Солидарность (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Инциденты с флагом Украины