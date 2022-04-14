Молдова окончательно запретила георгиевскую ленту

В Молдове запретили используемую Россией символику войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков Z и V в контексте войны в Украине. Об этом сообщает издание NOKTA.

На сегодняшнем заседании парламент страны принял в окончательном чтении поправки, которые предусматривают, что в Молдове будут запрещены символы, пропагандирующие войну в Украине, среди которых "Z", "V" и георгиевская ленточка.

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Поправки в законодательство уже были приняты депутатами неделю назад, 7 апреля, однако из-за общественной значимости было решено рассмотреть этот законопроект в третьем чтении. Сегодня было утверждено окончательное решение.

За использование этих символов физлицам грозит штраф до 9 тысяч леев (примерно 14 336 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 28 673 грн).

В чем причина запрета

Буквы латинского алфавита Z и V начали использоваться в стране-агрессоре как символ войны, которую там называют "спецоперацией". Этими знаками отмечается российская военная техника, которая обстреливает украинские города и убивает мирных жителей. В России эти символы активно используют сторонники войны, выступающие за захват и уничтожение Украины.

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Георгиевская лента появилась еще при учреждении ордена Святого Георгия Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны. Традиционное толкование ее цветов говорит, что желтый символизирует пламя, а черный — дым. Значительно позже она стала также символом советской гвардии, но в ней использовался оранжевый цвет вместо желтого. С начала 2000-х в России ее стали пропагандировать как символ победы над фашизмом.

Однако начиная с 2014 года, георгиевская ленточка сделалась эмблемой пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

В Украине георгиевские ленты официально запрещены с 2017 года. На Западе, как и в Украине, в качестве символа победы над фашизмом используется изображение красного мака.

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