Молилась, чтобы остаться в живых. Женщина родила десять детей за раз

Мама и папа не верили, что такое вообще возможно – детей в утробе было так много, что на УЗИ не удалось увидеть всех сразу

Пара в ЮАР стала родителями для 10 детей сразу / Фото: Pixabay

Жительница Южной Африки совершила настоящий подвиг – родила десятерых детей сразу и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает местное издание IOL.

Матерью-рекордсменкой стала 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле. Ее муж Тебохо Цотеци рассказал журналистам, что их десятерняшки появились на свет ночью 7 июня в больнице в Претории.

Они стали родителями сразу семерых мальчиков и трех девочек, причем изначально на УЗИ удалось обнаружить только восьмерых детей. Они появились на свет раньше срока – на 29-й неделе беременности.

Любопытно, что африканка забеременела естественным путем, поэтому ни она, ни ее муж изначально в это не верили. Сейчас уже воспитывают двух шестилетних двойняшек.

"Поначалу было тяжело. Мне было больно и тяжело. Сейчас все еще сложно, но я уже к этому привыкла. Мне уже не так больно, но все еще немного тяжело. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне родить всех моих детей здоровыми и чтобы я и мои дети остались живы. В таком случае я была бы очень довольна", – говорила в прошлом месяце Ситхоле.

Ученые называют этот случай уникальным, потому что обычно подобное случается в результате терапии при бесплодии.

Поскольку дети родились недоношенными, следующие несколько месяцев они проведут в инкубаторе.

Предыдущий рекорд по количеству одновременно рожденных детей принадлежал Халиме Сиссе из Мали, которая месяц назад родила в Марокко девятерых малышей сразу.

Напомним, что в этом году многодетная мать Келси Таунсенд из США родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом.

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