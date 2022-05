Морская блокада Украины и военная помощь от G7. Что пишут западные СМИ

Иностранные СМИ обсуждают ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны, которую рф развязала в Украине, многие порты оказались заблокированы. Наша страна является крупнейшим поставщиком в мире зерна, это в свою очередь может вызвать кризис и отставание по поставкам. В тоже время, G7 обещает увеличить военную помощь Украине для борьбы с агрессором.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Морская блокада угрожает глобальной продовольственной безопасности

Информагентство Bloomberg пишет, что морская блокада Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. Большинство украинских портов были закрыты после начала войны, что ограничило экспорт зерна по железнодорожным и автомобильным маршрутам через соседние страны Европейского Союза. Это уменьшило поставки до 1,1 миллиона тонн в апреле против примерно 5 миллионов тонн в месяц в обычное время. Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, является ключевым поставщиком в страны Европы, Африки и Азии.

Страны G7 предоставит Украине оружие

Международное агентство новостей Reuters пишет, что G7 обещает увеличить военную помощь Украине, демонстрируя единство против России. Министры иностранных дел из группы G7 поддержали предоставление дополнительной помощи и оружия Украине, когда они встретились в пятницу, что Германия назвала "мощным знаком единства", чтобы углубить глобальную изоляцию россии из-за вторжения в Украину.

Украина уже выиграла битву за Харьков

Американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на выводы вашингтонского аналитического центра Института изучения войны пишет, что Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. С начала войны кремль пытались оцепить, а затем захватить город. Однако украинские войска в последние дни оттеснили русские войска из этого района.

США сделали предупреждение международным банкам

Американская газета The New Your Times сообщила, что Минфин США предостерегает иностранные банки от помощи россии уклоняться от санкций. Администрация Байдена призывает международные банки не помогать России уклоняться от санкций, предупреждая, что компании рискуют потерять доступ к рынкам в Соединенных Штатах и Европе, если поддержат российский бизнес или олигархов, сталкивающихся с финансовыми ограничениями в результате войны в Украине.

Франция заинтересовалась украинским опытом

Французское издание LeFigaro пишет, что французская армия уже учится на успехах украинского и ошибках русского. Французское командование уже извлекло несколько уроков.