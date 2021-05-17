Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"

Это одна из самых дорогих военных разработок в мире – стоимость одной ракеты превышает 50 тыс. долларов

Коллаж "Сегодня"

Обстрелы Израиля со стороны сектора Газа продолжаются – только за последнюю неделю боевики ХАМАС выпустили около 3000 ракет, большинство из которых были направлены на Тель-Авив и его окрестности.

Но у Израиля есть мощный щит – так называемый "Железный купол". Некоторые эксперты называют эту систему ПВО гарантией выживания государства. Журналисты "Сегодня" разобрались, как она работает.

Как работает система ПВО Израиля

"Железный купол" – одна из самых засекреченных и дорогих военных разработок в мире. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

Разработкой занималась компания Rafael Advanced Defense System LTD – частная фирма, связанная с вооруженными силами Израиля. Создавали "Железный купол" в основном на американские деньги – это около 200 млн долларов.

Коллаж "Сегодня"

Система ПВО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель.

Скорость в этом случае очень важна, особенно во время противостояния с ХАМАС. Все дело в том, что некоторые израильские города настолько близко расположены к сектору Газа, что палестинские ракеты могут достигать цели всего за 15 секунд.

Еще один элемент "Железного купола" – установки для поражения вражеских ракет. В каждом блоке стоит от трех до четырех таких установок, способных выпустить до 20 ракет. Радиолокационная технология различает, когда ракета нацелена на жилой район. И только в таком случае "Железный купол" запускает перехватчика, который затем разрывает вражеские объекты в воздухе.

Сегодня по всему Израилю задействованы 10 таких мобильных блоков, их время от времени перевозят по стране. По данным компании-разработчика, каждая из этих установок способна перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

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Зачем установили "Железный купол"

Создание системы началось в 2006 году – из-за вспыхнувшего конфликта между Израилем и группой ливанских исламистов "Хезболла". Тогда боевики выпустили тысячи снарядов, в результате чего десятки граждан погибли, а стране был нанесен масштабный ущерб.

Первая батарея была развернута в 2011 году в районе Беэр-Шева на юге страны. В то время город с населением в 200 тыс. человек подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа.

Вторая появилась в том же году, а 1 сентября батарея прикрыла от обстрелов город Ашдод. В дальнейшем "Железный купол" развернули в районе городов Эйлат, Хайфа, Цфат, Тель-Авив и других.

Какие недостатки у системы

Пожалуй, главный недостаток "Железного купола" – это высокая цена. По оценкам журналистов, одна ракета системы стоит минимум 50 тыс. долларов. Трудно представить, во сколько израильскому бюджету сейчас обходится отражение атак ХАМАС, если только 10 мая обстрел из сектора Газа длился больше 10 часов.

Коллаж "Сегодня"

Палестинские боевики в минувшие дни запускали ракеты сотнями. Дешевые ракеты "Кассам" – военные называют их нурсами, то есть неуправляемый ракетный снаряд. На практике – это железная водопроводная труба, в которую засыпают взрывчатку. Ее создание обходится примерно в несколько сотен долларов.

У "Железного купола" есть еще один недостаток – его эффективность снижается при массированной атаке. И, судя по всему, боевики понимают это – поэтому и решили подвергнуть Израиль целой серии воздушных атак, чтобы испытать эффективность системы ПВО или даже заставить ее работать на пределе возможностей.

Кроме того, из-за того, что "Железный купол" не защищает открытые пространства, его пришлось дополнить системой быстрого оповещения граждан. Громкий сигнал указывает гражданам не покидать дома или офисы – то есть те места, которые защищает система ПВО.