"Мы и не собирались объединять Украину": Байден эпично оговорился

Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден случайно перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

Это произошло в эфире телеканала NBC.



"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак, Афганистан! Этого добиться было невозможно", — сказал Байден.

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Ведущий спросил американского лидера о том, какой была готовность США к выводу своих войск из Афганистана. При ответе Байден уточнил, что "не существует подходящего времени для вывода".

Война в Афганистане

Исламистское движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год и с 2004 года контролировало регион Вазиристан на севере Пакистана. В августе 2021 года "Талибан" вернул себе власть над Афганистаном во второй раз. При захвате Кабула талибы особенно подчеркивали, что боевые действия в столице не ведутся.

7 октября 2001 года в ответ на теракты 11 сентября США при поддержке НАТО начали в Афганистане контртеррористическую операцию "Несокрушимая свобода". Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета, два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

8 июля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Америка полностью выведет свои войска из Афганистана до 31 августа. Вслед за США о выводе войск объявили в НАТО. На фоне отступления зарубежных сил Афганистан за считанные месяцы захватил "Талибан".

Также напомним, что Порошенко сравнил войну в Афганистане с агрессией России на востоке Украины.