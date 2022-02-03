Войны не будет? В Израиле оценили вероятность нападения Путина на Украину

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид считает, что ситуация между Украиной и Российской Федерацией не будет обостряться в ближайшее время.

Об этом сообщает Axios.

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"На данный момент оценка (Израиля. – Ред.) такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", – сказал Лапид.

Он отметил, что Израиль находится в сложной ситуации, так как вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая – в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", – сказал он.

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Лапид добавил, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава израильского МИД также обеспокоен тем, что напряженность между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.

"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", – сказал Лапид.

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