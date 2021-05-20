На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встрече

На Арктическом саммите в Исландии состоялась первая встреча нового госсекретаря Соединенных Штатов с главой МИД России Лавровым

Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова на Арктическом саммите / Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов есть много разногласий с Россией и на агрессивные действия Москвы против США и их партнеров они намерены отвечать. В то же время в Госдепе по-прежнему надеются на стабилизацию двусторонних отношений.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Арктическом саммите в Рейкьявике, передает CNN.

"Не секрет, что у нас есть разногласия. Когда дело доходит до этих разногласий, как ранее заявил президент Байден Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров и союзников, мы ответим", - подчеркнул глава Госдепа.

В то же время Блинкен подчеркнул, что цель США не эскалация конфликта, а защита своих интересов.

Он таке призвал Россию к сотрудничеству по ряду "пересекающихся интересов", включая пандемию Covid-19, изменение климата, ядерные программы в Иране и в Северной Корее и Афганистан.

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"Мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для российского народа и действительно хорошо для всего мира", – заявил Блинкен.

Ожидается также, что Блинкен с Лавровым обсудят возможную встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что наращивание военного присутствия РФ на рубежах Украины и "Северный поток – 2" несут угрозу безопасности Европы.

Мы также писали, что в Госдепе рассчитывают, что встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пройдет в ближайшие недели.