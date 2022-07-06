На что жители США готовы ради помощи Украине: результаты опроса

Американские РСЗО HIMARS в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители США выступают за оказание помощи Украине, даже если за это придется расплачиваться ростом инфляции, высокими ценами на энергоносители или даже жизнью американских военных. Число таких людей в июне увеличилось по сравнению с маем, хотя оно меньше пикового значения, зафиксированного в марте.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованного специалистами Брукингского института (США).

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Согласно опросу, ради помощи Украине 62% опрошенных готовы больше платить за бензин, 58% согласны на рост инфляции. Около трети американцев полагают, что для помощи Украине допустима даже гибель военнослужащих США.

Идею введения бесполетной зоны над Украиной в случае затяжной войны поддерживают 65% участников опроса.

При этом среди сторонников Демократической партии США уровень поддержки Украины ожидаемо выше, чем среди республиканцев.

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Хотя большинство респондентов утверждают, что ни Россия, ни Украина не добиваются успеха и не терпят поражения в своих военных усилиях (37% и 40% соответственно), они считают, что Украина достигает успеха больше, чем терпит поражение (27% к 20%) , в то время как Россия имеет больше неудач, чем успехов (29% к 20%).

Исследователи отмечают, что результаты опроса являются хорошей новостью для администрации Байдена, которая поставила приоритетом поддержку Украины.

США увеличат помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, который, в частности, будет включать в себя установки HIMARS и боеприпасы к ним.

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HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем важны именно эти РСЗО.