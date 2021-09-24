На Эльбрусе застряли альпинисты: 5 человек погибли, более 10 пострадали (фото, видео)

Альпинисты застряли на Эльбрусе / Фото: Коллаж: Сегодня

В России группа из 23 человек застряла почти на самой вершине Эльбруса. Пять человек погибли, остальных уже спасли.

Об этом сообщает Teltgram-канал Mash.

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В группе было 23 человека из разных городов — Санкт-Петербурга, Новороссийска, Перми, Москвы и других мест. Трое из них сразу отказались от восхождения, 20 — двинулись в путь.

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Группа находилась на высоте 5400 метров. На этом уровне температура — минус 20 градусов, ветер до 40 метров в секунду и видимость не более одного метра. В какой-то момент все пошло не по плану, погода стремительно портилась. Гид спустился за помощью, на место выехали спасатели.

Сначала на горе были трое погибших, два альпиниста без сознания и один со сломанной ногой.

Многие альпинисты получили травмы. Коллаж "Сегодня"

Вскоре количество жертв возросло до пяти, а пострадавших – до 11. Известно, что сильное обморожение было почти у всех, у некоторых переломы конечностей. Все пострадавшие находятся в больнице.

Пострадавших осмотрели медики. Коллаж "Сегодня"