На этой неделе США готовы отказаться от российской нефти

Конгресс занялся российской нефтью / Коллаж "Сегодня"
Лидер большинства в Палате представителей от Демократической партии Стени Хойер заявил журналистам, что уже на этой неделе может быть принят законопроект о запрете на импорт энергоресурсов из России.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Что известно
Влиятельная группа конгрессменов двух ведущих партий США (Демократическая и Республиканская) объявила 7 марта, что она разработает закон, приостанавливающий традиционные торговые отношения с Россией и Беларусью, и предоставит Белому дому полномочия повышать тарифы для этих двух стран в ответ на вторжение России в Украину. Политики договорились о заключении соглашения о запрете импорта "энергетических продуктов" из России.
В своем заявлении высокопоставленные законодатели также отметили, что потребуют от торгового представителя США приостановить участие России во Всемирной торговой организации и предоставят президенту Джо Байден право восстанавливать торговые отношения при определенных условиях и неодобрении Конгресса.
Санкционная удавка
- Аналитики уже просчитывают, когда в России наступит дефолт, вызванный санкциями и ограничениями, наложенными на нее из-за развязанной войны в Украине.
- Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co, просчитали, что дефолт в России можно ожидать в середине апреля.
- Утром 7 марта российский рубль на лондонской бирже упал до 139 руб/доллар, а за 1 евро просили 150 "деревянных".
- В конце этой недели Каракас посетит первая с 2019 года официальная делегация правительства США с тем, чтобы рассмотреть вариант снятия нефтяных санкций со страны. В таком случае Венесуэла сможет восполнить объемы нефти РФ, от который мир мечтает сейчас избавиться.