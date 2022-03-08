На этой неделе США готовы отказаться от российской нефти

Конгресс занялся российской нефтью / Коллаж "Сегодня"

Лидер большинства в Палате представителей от Демократической партии Стени Хойер заявил журналистам, что уже на этой неделе может быть принят законопроект о запрете на импорт энергоресурсов из России.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Что известно

Влиятельная группа конгрессменов двух ведущих партий США (Демократическая и Республиканская) объявила 7 марта, что она разработает закон, приостанавливающий традиционные торговые отношения с Россией и Беларусью, и предоставит Белому дому полномочия повышать тарифы для этих двух стран в ответ на вторжение России в Украину. Политики договорились о заключении соглашения о запрете импорта "энергетических продуктов" из России.

В своем заявлении высокопоставленные законодатели также отметили, что потребуют от торгового представителя США приостановить участие России во Всемирной торговой организации и предоставят президенту Джо Байден право восстанавливать торговые отношения при определенных условиях и неодобрении Конгресса.

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