На химическом заводе в Иране прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел на химическом заводе в промышленном городке Шокухие в провинции Кум. По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек. Видео взрыва появилось в Telegram-канале "Военный обозреватель".
"В любом подобном случае рассматриваются две версии: техногенная и действия Израиля", – пишут корреспонденты канала.
На ролике видно, как из охваченного огнем здания в небо поднимается густой черный дым. Предположительно, авария произошла на предприятии компании Moldan. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.
На тушение пожара были брошены около 150 пожарных и 20 пожарных машин. Как пишет Jerusalem Post, двое пожарных были серьезно ранены, а две пожарные машины сгорели.
Напомним, что 2 апреля в Харькове в результате взрыва на территории завода в Новобаварском районе, где изготовляли подсолнечное масло, произошел пожар. Погиб один человек, еще одного госпитализировали с травмами.
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