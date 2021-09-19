На испанском острове проснулся вулкан, потоки лавы перекрывают дороги (видео)

Началось извержение вулкана на испанском острове Пальма / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 19 сентября, началось извержение вулкана на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Вулкан только проснулся и неизвестно, как себя поведет дальше / Фото Reuters

Над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове с утра были замечены клубы черного и белого дыма. До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалась повышенная сейсмическая активность.

В качестве меры предосторожности власти начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка тысячи человек.

В сети появилось видео, как лава спускается с холмов, перекрывая дороги и приводя к лесным пожарам.

История извержений