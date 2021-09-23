Извержение вулкана на Канарах. Гражданские самолеты отправляют в обход

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Carlos de Saa/EPA

Власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха. Некоторые рейсы на остров Ла Пальма были отменены утром 23 сентября.

Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, государственное предприятие ENAIRE при Минтрансе Испании, которая управляет воздушным пространством страны, объявила две области над островом Ла Пальма запретными для полетов зонами.

В организации отметили, что ограничения вводятся для возможности свободной работы аварийных и спасательных служб. Полеты в зонах разрешены только самолетам государственных сил и органов безопасности, служб экстренной помощи.

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История извержений

Кумбре-Вьеха – активная вулканическая гряда на острове Пальма, который принадлежит Испании.

Этот хребет тянется с севера на юг, охватывая южную треть острова, где расположен ряд вулканических кратеров.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году – тогда извергался вулкан Тенегия.

Более мощное извержение было в 1949 году, когда активизировались сразу три вулканических кратера – Дураснеро, Сан-Хуан и Хойо-Негро. Извержение сопровождалось землетрясениями.

Напомним, в Каспийском море вечером 4 июля прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе.

Кроме того, в Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго – в опасности оказались и украинцы.