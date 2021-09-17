На Кубе начнут делать прививки против коронавируса детям

Вакцинация против COVID-19 для детей от двух до десяти лет стартовала на Кубе. Власти считают, что такие меры позволят обуздать распространение варианта коронавируса "Дельта" в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

Какую вакцину будут применять

В стране используют две вакцины отечественного производства Abdala и Soberana, обе требуют введения трех доз. Ранее правительство начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет. Предполагается, что эти меры позволят снизить распространение варианта коронавируса "Дельта" в стране. По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 223 тыс. человек скончались.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививки от коронавируса: