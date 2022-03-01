На радость "Призраку". Украине передадут десятки истребителей и штурмовиков

МиГ-29/Су-25. Фото из Википедии

Украина получит от европейских партнеров 70 военных самолетов классов МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

При этом их разрешат базировать в Европе, чтобы наши летчики могли совершать полеты оттуда.

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"Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", – говорится в сообщении.

От кого получим самолеты:

Болгария (МиГ-29) – 16 ед

Болгария (Су-25) – 14 ед

Польша (МиГ-29) – 28 ед

Словакия (МиГ-29) – 12 ед

Справка:МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX ст. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условии визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

Эстония и Швеция направит для Украины дополнительную военную помощь

Для Украины дополнительные Javelin и амуницию пришлет Эстония. Также военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция.