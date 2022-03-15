На росТВ продолжается "бунт" – телеведущая НТВ срочно выехала из РФ

Ведущая НТВ Лилия Гильдеева / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию и написала из-за границы заявление об увольнении. Об этом она сообщила Telegram-каналу Varlamov News.

"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", – написала она.

О причинах своего решения она не сообщила.

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Лилия Гильдеева на НТВ вела программу с соведущим Алексем Пивоваровом до 2013 года.

Ситуация с журналистами в условиях войны

В Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times.

Российские войска обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, на бампере и по бокам которого была надпись PRESS. После того как поврежденная машина съехала в кювет, оккупанты ограбили журналиста, отняв 3 тысячи долларов и личный ноутбук сотрудника независимой прессы.

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В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.

Британско-немецко-люксембургский журналист Филип Кроутер во время своей работы в Киеве рассказывал о ситуации вокруг Украины и о действиях России. Это он делал каждый раз во время новых включений в эфир, и каждый раз на другом языке. В целом использовал испанский, немецкий, люксембургский, французский, португальский и английский языки.

Под Николаевом на войне с российскими захватчиками погиб военный корреспондент, известный львовский журналист Виктор Дударь. Мужчина защищал территорию с первых дней войны.

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В Каховке Херсонской области вечером 12 марта пропал местный журналист газеты "Новый день" Олег Батурин.