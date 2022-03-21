На юге Китая потерпел крушение самолет компании China Eastern

Точное число пострадавших пока неизвестно. / Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

Боинг 737 компании China Eastern с более чем 130 пассажирами на борту разбился и вызвал горный пожар в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Об этом сообщает Global Times.

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Что происходит

Самолет MU 5735 вылетел из аэропорта Куньмин Чаншуй в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 13:15 и должен был прибыть в Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая, в 15:07. На борту самолета было 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

Как сообщается, на место направлена рабочая группа. В настоящее время спасательные команды развернуты и приближаются к месту крушения, сообщают китайские СМИ.

Управление гражданской авиации Китая сообщило, что точное число пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что это первая авиакатастрофа в Китае после инцидента со смертельным исходом в Ичуне на северо-востоке Китая в 2010 году. В результате авиакатастрофы в Ичуне погибли 44 человека.

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Заявление МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил у себя на странице в Twitter, что посольство Украины в Пекине проверяет наличие украинцев на борту упавшего самолета.

"Посольство Украины в Пекине проверяет наличие украинских граждан на борту самолета компании China Eastern, потерпевшего катастрофу на юге Китая", – сказал он.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает, что западные союзники предоставят ей истребители, чтобы остановить бомбардировки украинских городов, а также уничтожать колонны российской техники.

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