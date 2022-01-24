У Запада паника – еще одна страна "эвакуируется" из Украины

Вернуться на родину предстоит половине сотрудников киевского посольства / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Австралии рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам покинуть ее как можно скорее. Об этом сообщает МИД страны.

"Консульские услуги и наши возможности для оказания консульской помощи могут быть ограничены из-за обстановки в стране. Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомленность и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии", — говорится в заявлении.

В Украине сейчас находится около 1400 граждан этой страны, однако правительство страны пока не подтвердило точное количество австралийцев на украинской территории.

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В тоже время, издание The Sydney Morning Herald сообщает, что Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева.

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу", – говорится в сообщении.

Ситуация с дипломатами