Готовы воевать с РФ? Новый начальник британского Генштаба сделал важное заявление

Патрик Сандерс заявил, что Великобритании необходимо создать армию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник Генерального штаба Великобритании, сэр Патрик Сандерс заявил, что войска страны должны быть готовы "еще раз воевать в Европе", чтобы помочь Украине защитить себя от России. Это произошло после того, как премьер-министр Борис Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине.

Об этом пишет Independent.

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Война в Европе

По словам Сандерса, сейчас Великобритании крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с союзниками страны и победить Россию в бою.

"Мы – поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", – сказал он.

Приезд Джонсона

17 июня стало известно о приезде в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, стороны обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и т.д.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России с Украиной "может растянуться на годы". При этом, по его словам, ослаблять поддержку Киева нельзя – несмотря на то, что это может быть затяжной процесс.