Началось! США оценили происходящее на Донбассе

В США поставили оценку произошедшему / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В США расценили эвакуацию жителей Донбасса и взрывы в оккупированном Донецке как искусственный предлог для начала Россией военной операции против Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу, что все, что Вашингтон видел в последние 24 – 48 часов на границе России с Украиной, является частью российского плана по созданию провокаций, которые могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

"Обострение на Донбассе, которое продолжается вторые сутки, является частью российского плана по созданию провокаций. Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии", – заявил Блинкен.

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