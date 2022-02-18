Началось! США оценили происходящее на Донбассе

В США поставили оценку произошедшему / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В США расценили эвакуацию жителей Донбасса и взрывы в оккупированном Донецке как искусственный предлог для начала Россией военной операции против Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Заявление
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу, что все, что Вашингтон видел в последние 24 – 48 часов на границе России с Украиной, является частью российского плана по созданию провокаций, которые могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.
"Обострение на Донбассе, которое продолжается вторые сутки, является частью российского плана по созданию провокаций. Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии", – заявил Блинкен.
Ситуация
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно сейчас тяжело сказать.
- Вечером власти России заявили, что готовы выдать по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не принимал решения о силовом освобождении Донбасса. Все, что там происходит сейчас – провокация.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО найти способ переехать в безопасные города Украины.
- Наблюдатели отмечают, что происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 2008 года в Грузии, когда после провокаций российские танки дошли до Тбилиси.