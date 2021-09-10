Надо урегулировать. США обеспокоены ситуацией в "Нафтогазе"

Госдеп прокомментировал кризис в "Нафтогазе" / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты обеспокоены решением независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" уйти в отставку и призывают положительно урегулировать этот вопрос.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Мы глубоко обеспокоены текущим кризисом в управлении "Нафтогаза", включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета", – заявил он.

Прайс добавил, что США выступают в поддержку усилий для поиска решения, которое "будет отвечать принципам корпоративного управления, предусмотренного Организацией экономического сотрудничества и развития"

Он также призвал власти Украины продвигать такие усилия, особенно учитывая агрессию РФ и оккупации Россией части украинской территории.

"Мы приветствуем активное привлечение правительства Украины для положительного урегулирования этого вопроса", – заявил Прайс.

Отметим, 8 сентября подали в отставку независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Известно, что за несколько дней до этого они встречались с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Как известно, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер Юрий Витренко, который ранее исполнял обязанности министра энергетики.