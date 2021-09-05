Нападение акулы в Австралии: погиб молодой серфер

В Австралии погиб серфингист. Фото: коллаж "Сегодня"
В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.
"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.
После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.
Не первый случай в Австралии
Рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов.
На кадрах показано, как к Джошу, стоящему по колено в воде, устремляется небольшого размера хищник. Мужчина отбивается от агрессивной рыбы удочкой, а его друг Кейн кричит: "Выбирайся! Выбирайся оттуда!".
Ранее мы писали:
- Рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта.
- Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.