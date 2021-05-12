Напряженность у границ Украины остается крайне высокой – Госдеп

У украинских границ до сих пор сохраняется самая крупная со времен вторжения России в Украину в 2014 году военная группировка

Госдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Россия только частично отвела войска от границ Украины, там остается еще слишком крупная концентрация сил, поэтому напряженность до сих пор крайне высока, что вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.

"Несмотря сообщения, которые былм об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил России была передислоцирована. Напряженность остается крайне высокой", – отметил он.

Прайс добавил, что у украинских границ до сих пор сохраняется самая крупная со времен вторжения России в Украину в 2014 году военная группировка, что "по-прежнему вызывает беспокойство".

Реклама

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявила, что США наблюдают за ситуацией, которая возникла из-за эскалации вокруг украинских границ и в Крыму со стороны РФ вместе с партнерами по НАТО и следующая эскалация не исключена.

Мы также писали, что Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО – администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери Альянса оставались открытыми для всех желающих.