Настиг "хлопок"? В Курске начался крупный пожар

Курск расположен в 120 км от границы с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние недели в Российской Федерации происходит серия взрывов и пожаров. Сегодня, 5 мая, стало известно, что в российском Курске возник сильный пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Фото и видео можно посмотреть в Telegram-канале "Украина 24".

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Отметим, что Курск находится в 120 км от границы с Украиной.

Напомним, война с Украиной заходит на территорию России все дальше – за последние недели география взрывов и пожаров в южных регионах Российской Федерации заметно расширилась. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.

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