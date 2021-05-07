НАТО проведет масштабные военные учения в Европе и Америке

Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии, участие в учениях примут более 20 союзников и партнеров НАТО

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Североатлантический альянс (НАТО) проведет масштабные военные учения Steadfast Defender 2021 с 20 мая по 22 июня, в которых будут задействованы около 9 тысяч военных.

Об этом сообщается на сайте Альянса.

Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии, участие в учениях примут более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

"Учения проверят готовность и военную мобильность НАТО – войска будут развернуты на суше и на море... Более 9 тысяч военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Альянсе рассказали, что Steadfast Defender 2021 – давно запланированные оборонительные учения.

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Первый этап Steadfast Defender 2021 сосредоточен на быстром усилении европейских союзников НАТО силами Северной Америки и будет включать в себя морские учения с участием около 5000 военнослужащих и 18 кораблей, в том числе британская ударная группа авианосцев.

Командная часть учений пройдет в Ульме в Германии. Она обучит и проверит способность нового Объединенного командования поддержки НАТО координировать быстрое перемещение сил и техники союзников через европейские границы. В этой части учений будет задействовано около 300 человек.

В конце мая под эгидой Steadfast Defender 2021 состоится ежегодный "Благородный прыжок" НАТО, в ходе которого в Румынии будет развернута Совместная оперативная группа бістрого реагирования (VJTF) во главе с Турцией. В операции будет задействовано около 4000 военнослужащих из 12 стран.

Напомним, по словам Йеса Столтенберга, из-за того, что Россия оставила большое военное присутствие на оккупированных территориях Украины и вокруг нее, НАТО должно сохранять бдительность.