Навальный, Сирия и Донбасс. В Украине показали новую форму сборной "Путинской России"

Если бы Россия тоже обновила дизайн формы футбольной сборной, то на ней бы могли "красоваться" упоминания о войне в Украине и Грузии

На "новой" форме российских футболистов предложили напомнить о преступлениях Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне истерической реакции, которую вызвал в Кремле и в пропагандистских СМИ, новый дизайн формы украинской сборной по футболу, российским футболистам тоже предложили обновить форму перед Евро-2020.

"Новый дизайн" футболок для РФ опубликовал в своем Facebook украинский предприниматель и общественный деятель Геннадий Курочка.

"Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021", – пишет Курочка.

Он предложил добавить на футболки спортсменов надпись Russia by Putin ("Путинская Россия"):

Воротники футболистов Курочка предлагает украсить надписями с "достижениями" режима Путина:

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"война против Украины с 2014"

"война в Сирии с 2015"

"война против Грузии 2008"



"крушение MH17 в 2014"



"убийство Сергея Магнитского в 2009"



"убийство Немцова 2015"



"отравление и заключение Алексея Навального с 2020"



"отравление Литвиненко 2006"



"отравление в Солсбери 2018"



"допинг на Олимпиаде 2014"



"кибертерроризм"



Напомним, что новый дизайн формы украинской сборной на Евро-2020 с надписями "Слава Украине", "Героям слава" и контуром Украины с оккупированным Крымом представили еще 6 июня, однако российское руководство не прекращает ее обсуждать и сегодня.

Не обошел вниманием эту тему и президент РФ Владимир Путин, повторив темники Кремля о том, что псевдореферендум о "независимости" Крыма, после которого Россия его оккупировала, была проявлением демократии.

После того, как Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, футбольный союз приказал убрать надпись "Героям слава". Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете: