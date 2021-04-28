Назарбаев заявил, что уходит с поста главы Ассамблеи народа Казахстана

Первый президент Казахстана решил окончательно отойти от дел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право передать возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи.

Реклама

Читайте также: Клан Назарбаева сохранит власть над Казахстаном: названы причины

Токаев, в свою очередь, предложил Назарбаеву стать почетным председателем ассамблеи.

Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента страны.