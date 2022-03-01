Не хватает мяса? Оккупанты призывают узбеков воевать с РФ против Украины

Российские военные уже просят помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупантывербуют военных в Узбекистане. Вероятно, РФ не хватает людей для войны с Украиной.

Об этом нам сообщили в ВСУ.

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Российские оккупанты предлагают военным из Узбекистана воевать на стороне РФ против Украины. За это предлагают очень высокие зарплаты. Оккупанты ходят открыто по военным подразделениям и вербуют. Кроме того, призывают и по телевизору якобы в "контрактную армию в РФ".

Что происходит в Украине 1 марта

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры. В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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