"Не играйте жизнями людей": Бербок обратилась к Путину по Донбассу

Анналена Бербок обратилась к Владимиру Путину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала инициативу проведения встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

"Мы можем решить этот кризис только за столом переговоров", — сказала Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По ее словам, речь идет об общей безопасности, пишет Zeit Online.

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В то же время Бербок дала понять, что в переговорах с Россией есть красные линии.

"Основа нашего сосуществования, международное право, наши европейские договоры не подлежат обсуждению", — сказала она.

Бербок назвала ситуацию на востоке Украины "действительно тревожной". Она подчеркнула, что перемирие между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами постоянно нарушается.

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Министр подчеркнула, что жизнь людей также подвергается высокому риску, так как в нескольких местах нарушена подача воды и электроэнергии, и ответственность за это несет российское правительство.

"Не играйте человеческими жизнями", — обратилась она к Путину, призывая к началу серьезных переговоров.

"Это в ваших руках. Мы за столом переговоров каждый час, каждую минуту. Мы ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине", — отметила Бербок.

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Переговоры с Путиным

Напомним, уже есть сигналы из Вашингтона о встрече Байдена и Путина. Однако в Администрации президента РФ заявили, что конкретных планов пока нет. Оба президента могут в любое время принять решение о телефонном разговоре или встрече, если в этом возникнет необходимость, считают в Москве. Также на этой неделе возможна встреча министров иностранных дел обеих стран.

Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин, не будут ничего решать относительно Украины без ее участия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Обострение ситуации на границах Украины