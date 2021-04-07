"Не на повестке дня": Германия удивила заявлением о вступлении Украины в НАТО

В Берлине не видят пока что повода обсуждать предоставление Украине ПДЧ

В Германии поддерживают евроатлантические устремления Украины, но членства страны в НАТО пока что "нет на повестке дня".

Как сообщает Deutsche Welle, 7 апреля об этом заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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Она назвала Украину "очень ценимым и многолетним партнером НАТО", а также подтвердила, что одним из принципов Североатлантического альянса является "политика открытых дверей".

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"Но дальнейшие шаги относительно членства в настоящее время не стоят на повестке дня", – добавила Деммер.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его как можно скорее предоставить стране План действий по членству, назвав Альянс – "единственным путем к окончанию войны в Донбассе".

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всецело поддерживают Украину на пути вступления в военный блок, но соответствующее решение должны принимать все члены НАТО сообща. А в Госдепартаменте призвали Украину к "глубоким, всесторонним и своевременным" реформам, чтобы приблизить свое вступление.

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