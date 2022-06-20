Не пускают даже тюремщиков. Стало известно, где Россия держит в плену бойцов "Азова"

Пленных из "Азовстали" отправили в Лефортово. / Фото: Коллаж: Сегодня

Командиров "Азова" вывезли из оккупированных территорий Донецкой области в Россию. Их удерживают в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово", где для них выделили отдельное крыло за черными шторами. Туда не пускают даже самих тюремщиков.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Реклама

Ссылаясь на собеcедника в юридических кругах Москвы, канал "Можем объяснить" пишет, что с украинскими военными сейчас работают сотрудники 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей).

"Там выделили целое крыло под СБУшников и сотрудников 5-й службы. Крыло отделили черным занавесом, чтоб коридор не было видно вообще. Туда даже обычных сотрудников изолятора не пускают", – указывает собеседник "МО".

О том, что сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры "Азова" находятся в СИЗО "Лефортово", сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ермак рассказал, что сейчас с пленными азовцами

Попавшие в плен защитники "Азовстали" – живы. Но в каких условиях их держат – неизвестно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама

"Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", — сказал Ермак.

Он отметил, что в центре разведки в отношении пленных создан пресс-центр. В его работе будут участвовать как представители ГУР, так и тех структур, чьи люди находятся в плену.

"Поскольку переговоры и консультации продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непрост. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что задачей на первом этапе было сохранение жизни защитников "Азовстали", и ее выполнили. Сегодня занимаются вторым этапом – их возвращением.

Ранее мы писали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко передал командование полком майору Никите Надточию до момента своего возвращения из плена.

Реклама

Также сайт "Сегодня" писал, что полк "Азов" предупредил о провокационных сообщениях и заявлениях от воинов "Азовстали", которые сейчас находятся в плену российских оккупантов.