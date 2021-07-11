Не смог выдержать духоты: в России пассажир открыл аварийный люк самолета (видео)

В самолете было очень жарко, люди теряли сознание / Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода. Мужчина не смог выдержать духоты внутри самолета.

Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

Оказалось, что вылет рейса задержали, а на борту отказала система кондиционирования. Пассажиры два часа просидели в душном самолете. Некоторые даже теряли сознание.

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В какой-то момент мужчина решил больше не терпеть духоту и открыл аварийный люк. В этот момент система выпустила надувной трап, который появляется при открытии аварийного выхода.

После инцидента авиакомпании " Россия" пришлось заменить самолет. Она планирует взыскать убытки с пассажира.

Ранее мы сообщали, что сборная Чехии столкнулась с комичной неприятностью во время вылета команды в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. Вылет самолета задержали… из-за случайно надутого аварийного трапа.