Неделя после взрыва в Чернобыле. Guardian напомнил, как радиация расползлась по Европе

Разные страны реагировали на повышение радиационного фона по-разному – что переживали люди в первую неделю после самой страшной техногенной аварии в истории

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Спустя неделю после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции повышение радиационного фона ощутила практически вся Европа, что вызвало панику, особенно в приближенных к Советскому Союзу странах.

Об этом говорилось в заметке, опубликованной в британской газете The Guardian ровно 35 лет назад. Сегодня на своем сайте издание напомнило о том, что переживала Европа в те дни – 3 мая 1986 года.

Сайт "Сегодня" приводит перевод этой статьи.

"На материковой Европе повышенный уровень радиации, основное загрязнение пришлось на Польшу, Восточную Германию и Швецию

В результате чернобыльской катастрофы во всех странах континентальной Европы к закату накануне зафиксировали повышенный уровень радиации. Чистым оставался только Пиренейский полуостров. Страны Запада и Востока оправились от паники и начали подсчитывать ущерб.

Изменение направления ветра от Киева в течение дня привело к новой неопределенности. Метеорологи пришли к единодушному мнению, что юго-восточный ветер, который в начале недели был сильнее всего в регионах Польши и Скандинавии, теперь поворачивает строго на восток – в направлении Греции, Югославии и Юго-Западной Германии.

Франция сообщила о "незначительном увеличении" атмосферной радиоактивности. В Голландии вчера заявили, что впервые после катастрофы уровень радиации был заметно выше нормы; правительство страны отложило на неопределенный срок запланированную презентацию перехода на ядерную энергетику в 1990-х годах.

Основная часть заражения пришлась на страны, ближе всего расположенные к зоне бедствия – в частности, на Польшу, Восточную Германию и Швецию, которая с начала недели стремилась предпринять меры по исправлению ситуации.

Шведские власти приказали фермерам держать свой скот в хлеву в течение нескольких недель, а людям запретили пить дождевую воду, есть дикорастущие овощи и грибы. Стокгольм опасается, что в начале следующей недели ветер может повернуть обратно в сторону Швеции.

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В Польше, самой пострадавшей из стран Восточной Европы, продолжаются исчерпывающие общественные дебаты, но их недостаточно – йод и незагрязненные пищевые продукты продолжают раскупать. Прошлой ночью официальная цель властей все еще заключалась в том, чтобы обеспечить все население в возрасте до 16 лет – более 10 миллионов человек – йодированной солью для предотвращения заражения.

В Восточной Германии заявили, что уровень радиации в Восточном Берлине более чем в 100 раз превышал норму, но не представлял опасности для здоровья. Но Западная Германия ограничила поставки свежего молока из наиболее пострадавших районов страны. Прошлой ночью это были земли Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саарланд.

Однако правительство и здравоохранительные ведомства предостерегли людей от приема таблеток с йодом для противодействия возможному воздействию радиации – в Гессене уже зарегистрировали первые случаи отравления.

Последние несколько дней химики сообщают об ажиотаже вокруг йода в таблетках по всей Западной Германии, особенно в Западном Берлине, где его распродали полностью.

Румыния и Югославия сообщают о резком повышении уровня радиации. Бухарест призывает не пить воду неизвестного происхождения, а Белград – не проводить много времени на открытом воздухе.

Чиновники в странах Бенилюкса сообщают о повышенном уровне радиации и призывают мыть овощи, тогда как швейцарские власти объявили о намерении развивать планы строительства новой АЭС в этом регионе в 90-х годах вопреки уровню радиации, который в 10 раз превышает нормальный.

Вчера Италия запретила продажу зелени для салатов и импорт ее из Северной Европы. Министр здравоохранения Костанте Деган подписал приказ, запрещающий продавцам продавать свежие листовые овощи".

Также читайте и смотрите, как через пять дней после взрыва на ЧАЭС советская власть провела первомайскую демонстрацию в "радиоактивном аду" в самом центре Киева.

Видео: Сегодня