"Нельзя спасти лицо Путина, которого уже нет" – цитаты мировых лидеров 19 мая

Шольц еще вышиванку не одевает, но уже постоянно критикует Путина / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Западные политики продолжают работать на победу Украины над путинской Россией и делать заявления в нашу поддержку.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты 19 мая 2022 года.

Реклама

Ближайшие союзники

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сложившейся ситуации невозможно сохранить лицо международному преступнику Владимиру Путину, к чему ранее призывал лидера Украины президент Франции Эммануэль Макрон.

"Спасти лицо Путина? Нельзя спасти то, чего уже нет", – резюмировал польский политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похлопотал, чтобы Украина получила новое вооружение для борьбы с оккупантами.

Реклама

"Я информировал Президента о поддержке, которая поступает для обороны Украины, включая артиллерию большой дальности, ракеты берег-корабель и беспилотные дроны. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов", – отметил Джонсон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен показала свою вышиванку.

Реклама

"Сегодня я отмечаю яркую и богатую украинскую культуру, одевая вышиванку. Каждый 3-й четверг мая люди носят эту традиционную одежду как выражение единства и национальной идентичности. В эти трудные времена мы вместе с нашими украинскими друзьями", – написала политик на своей странице в Твиттере.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил нынешние возможности Москвы по захвату Украины.

"Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось покинуть Киев и Харьков, его окрестности, а наступление на Донбассе застопорилось", – сообщил Столтенберг, который сейчас работает над принятием Швеции и Финляндии в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц покритиковал Путина, выступая в бундестаге в защиту поставок Украине тяжелых вооружений (!).

"Путин по-прежнему считает, что может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же как он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы этого не принимают, и мы тоже", – сказал Шольц с парламентской трибуны.

Предыдущие высказывания