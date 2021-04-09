Невосполнимая потеря: мировые лидеры выразили соболезнования из-за смерти принца Филиппа

В пятницу, 9 апреля, в Великобритании умер 99-летний принц Филлип, герцог Эдинбургский. На страницах мировых лидеров в соцсетях появились слова соболезнования королеве и ее семье.

Реакция мира

"Невосполнимая потеря для британского народа. Принц Филипп прожил большую жизнь, чтобы служить своему народу и служить примером для будущих поколений", – написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Я с британским народом и королевской семьей думаю о кончине Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он сделал выдающуюся карьеру в армии и был в авангарде многих общественных инициатив. Пусть его душа покоится с миром", – написал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Влияние его десятилетий самоотверженной государственной службы видно в достойных делах, которые он поддерживал как покровитель, в усилиях по защите окружающей среды, которые он отстаивал, в военнослужащих, которых он поддерживал, в молодых людях, которых он вдохновлял, и во многом еще. Его наследие будет жить не только через его семью, но и во всех благотворительных начинаниях, которые он формировал", - сказал президент США Джо Байден.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что принца "будут помнить как награжденного военно-морского офицера, преданного филантропа и постоянную составляющую в жизни королевы Елизаветы II".

Другие мировые лидеры не остались в стороне и тоже выразили соболезнования королевской семье.

Как отреагировали в Великобритании

Все официальные аккаунты Букингемского, Кенсингтонского дворцов и Клэренс-хаус изменили свои главные фото в знак скорби принцу Филиппу. Вместо улыбающихся аватарок теперь там официальные гербы.

На официальном сайте Букингемского дворца на главной странице опубликована фотография покойного на черном фоне.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", – гласит подпись.

Принц Чарльз с супругой Камиллой и герцоги Кембриджские на своих официальных страницах поделились черно-белым снимком принца Филиппа, а в подписи к фото повторяется заявление Букингемского дворца.

Слова сочувствия опубликовал глава британского правительства Борис Джонсон, он пишет, что принц Филипп прожил очень интересную и насыщенную жизнь.

"По любым меркам принц Филипп прожил экстраординарную жизнь как морской герой Второй Мировой войны, как человек, который вдохновил бесчисленное множество молодых людей премией герцога Эдинбургского, но прежде всего ее Королевское Величество. Наши мысли с Ее Величеством и ее семьей, которые потеряли не просто очень любимого и уважаемого человека, но прежде всего, мужа, отца, дедушку и прадедушку. Объединенное королевство скорбит об утрате, но гордится его вкладом в служение стране", – написал премьер-министр.

"Сегодня мы оплакиваем потерю выдающегося человека, который посвятил свою жизнь государственной службе и помощи другим. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования Ее Величеству Королеве и всей королевской семье в связи с этим. Грустное время", – оставил в соцсети сообщение мэр Лондона Садик Хан.

"Я присоединяюсь к остальной части Соединенного Королевства и Содружества в оплакивании потери Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – написал Архиепископ Кентерберийский.

"Я опечалена известием о смерти герцога Эдинбургского. Я выражаю свои личные и глубочайшие соболезнования Ее Величеству Королеве и ее семье", – написала лидер Шотландии Никола Стерджен.

"Это должно быть довольно сложно для супруга-мужчины. Он должен быть всю жизнь монархом или главой государства. Но на протяжении всей своей жизни принц Филипп обеспечивал эту силу, эту опору, эту надежную опору и играл чрезвычайно важную роль", – сказала экс-премьер Тереза ​​Мэй.

В Великобританию может прилететь принц Гарри чтобы быть с семьей. Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время", – рассказал источник близкий к семье.

Напомним, что после 90 лет здоровье Филиппа начало ухудшаться. В 2017 году он прекратил выполнять общественные обязанности, хотя все еще сопровождал Елизавету II. В феврале 2021 года принца Филиппа госпитализировали. Он перенес операцию на сердце, а в марте вернулся домой. Спустя месяц, 9 апреля, он скончался. Его будут помнить как человека с сильным характером и принципиальной позицией, а также того, кто стал по-настоящему надежной опорой для королевы Великобритании.