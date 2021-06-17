"Никаких желтых". Сын Байдена попал в скандал из-за нелюбви к азиаткам

Только в прошлом месяце Джо Байден пообещал положить конец ненависти в отношении американцев азиатского происхождения

Как оказалось, Хантер Байден недолюбливает азиатских женщин. Фото: коллаж "Сегодня"

Младший сын президента США Джо Байдена Хантер попал в расистский скандал – в распоряжении СМИ оказалась его переписка двухлетней давности, в которой он называет азиатских женщин "желтыми".

Об этом сообщает Daily Mail.

"Первый сын" США оскандалился из-за переписки со своей двоюродной сестрой Кэролайн Байден, которая хотела свести его с одной из своих подруг-моделей. По данным журналистов, их разговор состоялся в январе 2019 года.

"Ты хочешь иностранку или нашу? Я не могу предложить тебе чертовых азиаток. Не стану этого делать", – писала Хантеру его кузина.

"Никаких желтых", – ответил ей на тот момент 49-летний Хантер Байден.

Журналисты обратили внимание на то, что подобные высказывания могут сыграть с президентским сыном злую шутку, особенно на фоне волны нападений на американцев азиатского происхождения в США из-за пандемии коронавируса.

К тому же, в мае президент США Джо Байден подписал закон об ускоренном процессе рассмотрения преступлений, совершенных на почве ненависти из-за с COVID-19, и пообещал "положить конец ненависти и предвзятости" в отношении американцев азиатского происхождения.

Реклама

Читайте также: Знакомьтесь, семь внуков президента США Джо Байдена — что о них известно

Ранее в Daily Mail также сообщали, что Хантер Байден неоднократно называл таких людей "желтыми" и в разговорах со своим адвокатом. На этом фоне в соцсетях даже набрал популярности хэштег "Хантер Расист" (#RacistHunter).

34-летняя Кэролайн Байден – дочь младшего брата президента, Джима Байдена. В прошлом она, как и Хантер Байден, "отличалась" неоднократными проблемами с законом: вождение в нетрезвом виде и без прав, хранение наркотиков, кражу кредитных карт, драки с полицией.

Напомним, что ранее в этом году сын Байдена выпустил автобиографию, в которой в красках рассказал о своей борьбе с наркозависимостью.

А в прошлом году в Сенате США представили доклад, в котором говорилось о конфликте интересов во работы Хантера Байдена в правлении украинской газовой компании Burisma, когда его отец был вице-президентом США.

О чем еще говорят в Украине и мире 17 июня, смотрите в видеосюжете: