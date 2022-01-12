"Нормандский формат" снова заработал": Ле Дриан сообщил хорошие новости

Ле Дриан с оптимизмом смотрит на будущее "нормандского формата". Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса. Об этом он сказал во время своего выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции.
Он отметил, что сейчас на повестке дня "Нормандии" вопросы обмена пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.
"Нормандский формат" был долгое время в нерабочем состоянии, но сейчас он снова заработал", — сказал Ле Дриан.
Он напомнил, что на днях внешнеполитические советники лидеров Франции и Германии побывали в Киеве и Москве, где обсудили ситуацию по Донбассу. Французский министр четко дал понять, что Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией, который "должен вестись без всякой двусмысленности". По его словам, новая встреча в "нормандском формате" должна состояться "в ближайшие дни".
"Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь масштабные последствия", – сказал глава МИД Франции.
"Нормандские переговоры"
- 6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.
- 7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.
- 15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась встреча "Нормандской тройки" – лидеров Украины, Германии и Франции. Примечательно, что вместо Меркель присутствовал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.