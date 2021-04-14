Нотр-Дам откроют для посетителей: во Франции назвали дату

На реставрацию Собора Парижской Богоматери собрали 830 млн евро – этого должно хватить, чтобы вернуть сгоревшему храму прежний вид

Министр министр культуры Франции Розелин Башло пообещала открыть отреставрированный Собор Парижской Богоматери через три года.

Об этом сообщает Ouest-France.

"Я могу сказать вам, что в 2024 году собор Нотр-Дам будет вновь открыт", – заверила Башло.

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Данное заявление она сделала спустя два года после страшного пожара, который уничтожил шпиль собора. 14 апреля она вместе с президентом Эммануэлем Макроном, мэром Парижа Анн Идальго, настоятелем собора Патриком Шови и другими чиновниками посетили Нотр-Дам.

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"Разрушительный пожар в Нотр-Даме вызвал глубокие эмоции во Франции и по всему миру... Было собрано 830 млн евро пожертвований", – добавила Башло.

Она назвала эту сумму "абсолютно беспрецедентной" и выразила уверенность в том, что этих денег хватит для завершения реставрации.

Напомним, что 15 апреля 2019 года в районе шпиля собора Нотр-Дам, где проводились реставрационные и ремонтные работы, вспыхнул сильный пожар. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и 92-метровый шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

Первая служба в храме после произошедшего состоялась только 12 апреля 2020 года.

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