Новая эпидемия? В Европу вернулась редкая оспа обезьян – чем она опасна

Оспа обезьян уже в Европе. Фото: коллаж "Сегодня"

В европейских странах обнаружили случаи оспы обезьян. Последние новые случаи были зарегистрированы во Франции, Италии, Швеции и Австралии. Сейчас в Канаде расследуют 13 подозреваемых случаев вирусной инфекции.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно?

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в этот район.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая обычно протекает в легкой форме и от которой большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не распространяется легко между людьми, и считается, что риск для широкой общественности очень низок.

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Первый случай заболевания в Великобритании был зарегистрирован 7 мая. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что пациент недавно ездил в Нигерию, где и заразился вирусом.

Сейчас в Великобритании девять подтвержденных случаев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что источник этих инфекций еще не подтвержден, но случаи, похоже, были "местными".

20 мая Австралия сообщила о своем первом подозрительном случае оспы у мужчины, который заболел после возвращения из путешествия по Европе.

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В Европе 19 мая был зарегистрирован один подтвержденный случай в Швеции, а также один в Италии и подозреваемый случай во Франции. Шведские власти заявили, что не знают, как человек заразился вирусом, но местные СМИ сообщают, что человек в Италии недавно вернулся с Канарских островов.

18 мая также было зарегистрировано пять подтвержденных случаев в Португалии и семь в Испании.

В Северной Америке органы здравоохранения американского штата Массачусетс также подтвердили, что мужчина заразился оспой обезьян. Недавно он побывал в Канаде. По словам представителей здравоохранения, мужчина госпитализирован, он находится в нормальном состоянии и не несет опасность для населения.

Как выглядит оспа. Фото: GETTY IMAGES

Есть ли вакцина?

Хотя вакцина от оспы обезьян не одобрена в Европе, по сообщениям испанской газеты El País, органы здравоохранения Испании закупили тысячи вакцин против оспы для борьбы со вспышкой.

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