Новости из другой реальности: Греция ослабила ограничения для невакцинированных

Разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям в Греции будет практически отменено. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

После двух лет пандемии и беспрецедентных ограничительных мер Греция "возвращается к нормальной жизни".

Об этом пишет Ekathimerini.

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Что происходит

Как отмечает издание, разделение привитых и непривитых людей для доступа к местам и занятиям будет практически отменено. Для посещения магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров и т.д. теперь не потребуются справки о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.

Единственное исключение – это 1 экспресс-тест в неделю (вместо 2-х в неделю) для непривитых работников и ношение масок в помещении еще как минимум месяц.

"Сейчас условия благоприятствуют отмене мер. Большая часть населения иммунизирована", – сказал профессор патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

Однако он также отметил и важность индивидуальной ответственности.

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