Новые ракетные обстрелы, условия перемирия и эвакуация украинцев – что происходит в Израиле

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется – журналисты "Сегодня" рассказывают о главных событиях

Коллаж "Сегодня"

На Ближнем Востоке продолжается крупнейший за последние годы военный конфликт. В ночь на 15 мая ХАМАС снова обстреливал территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ракетный удар по офису мировых СМИ, а ЮНИСЕФ подсчитал количество погибших детей. "Сегодня" рассказывают о главных событиях.

Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаударом разрушила офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. По данным израильской стороны, эта штаб-квартира использовалась для управления военной инфраструктурой боевиков. Также военные нанесли авиаудары по нескольким местам запусков ракет.

В результате одного из авиаударов, который разрушил здание в лагере для беженцев на западе Газы, погибла семья из десяти человек — восемь детей и две женщины.

Из сектора Газа за ночь выпустили 200 ракет

Боевики ХАМАС за ночь выпустили около 200 ракет в сторону Израиля – 100 из них перехватила система "Железный купол", еще 30 упали на территории Газы.

В результате обстрела города Беэр-Шева 19 человек получили серьезные ранениях, их госпитализировали.

Израиль атаковал башню Аль-Джалаа

15 мая армия Израиля нанесла четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагались офисы, апартаменты и коммерческие компании.

В частности, в башне Аль-Джалаа находились представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Видео: Telegram

Как отмечает Times of Israel, накануне военные предупредили всех жильцов о планируемой бомбардировке. Они также отправили в качестве предупреждения ракету, которая не причинила серьезных повреждений.

Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа. По их данным, боевики использовали башню Аль-Джалаа в военных целях.

ХАМАС назвал условия прекращения огня

Глава политического крыла ХАМАС Халед Машаль назвал условия, при которых группировка прекратит обстрелы. Так, по его словам, израильские власти должны выполнить следующее:

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обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;

отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;

освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

Количество погибших детей растет

По данным ЮНИСЕФ, с начала боевых действий между Израилем и сектором Газа 10 мая — за 5 дней — убиты 42 ребенка.

В секторе Газа убиты 40 детей, в Израиле — двое.

Эвакуация украинцев

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта около 80 украинцев хотят уехать их сектора Газа.

По словам источника в МИДе, развитие событий остается непредсказуемым, не исключается проведение Израилем наземной военной операции, что приведет к большим разрушениям и жертвам, в том числе среди мирного населения.

"Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", – сказано в сообщении.

Ранее эвакуация украинских граждан осуществлялась через Египет.

Эрдоган: "Израиль перешел все границы"

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством". По словам политика, его страна будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

"Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме", — сказал Эрдоган.

Президент также рассказал, что провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа. "Израиль перешел все границы", — заявил Эрдоган, добавив, что если не остановить агрессию немедленно, "завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета".