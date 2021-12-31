Новый год уже наступил! Как мир встречает 2022-й (видео)

Сегодня мир празднует Новый 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

31 декабря по всему миру празднуют Новый год 2022 – год Голубого Водяного Тигра. Он непременно будет ярким, энергичным и насыщенным на неожиданные события и кардинальные изменения. Астрологи утверждают, что 2022 год будет разным, но точно не будет спокойным и размеренным. Динамичный Тигр сделает все, чтобы перевернуть жизнь с ног на голову, и тем самым сделав ее успешнее, а вас сильнее. "Сегодня" будет следить и показывать, как празднуют в разных странах мира.

14:00. Новый год наступил на Чукотке и Камчатке.

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Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей полуострова.

12:00. Новый год первым пришел на на Остров Рождества (Республика Кирибати).

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Кирибати – островное государство, расположенное в Тихом океане. В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый год раньше всех. Позже страну поделили на три часовых пояса, и теперь в самой восточной части Новый год встречают первыми на планете.

На видео – первый в мире новогодний салют в честь 2022 года.

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Новый 2022 год

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно. Мы расскажем вам, как это делать и почему Новый год 2022 особенно помогает реализации желаний.

Если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас в наступающем году, не нарушайте главных запретов новогоднего праздника.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.