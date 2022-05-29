Новый посол США получила разрешение на легальную работу в Киеве

Посол США получила визу для работы в Украине. Коллаж "Сегодня"

Новая посол США Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Реклама

Подробности

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой – новым послом США в Украине Бриджит Бринк... Очень ожидаю активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию!" – написала она.

19 мая Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

Посольство Германии возобновило работу в Киеве

Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве во вторник, 10 мая. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства. По ее словам, посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.

Реклама

"Мы вернулись! Вчера посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла немецкий флаг возле здания посольства", – заявили в посольстве.

Читайте также: