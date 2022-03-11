Новый удар санкциями по агрессору. ЕС готовится отказаться от российской нефти, газа и угля

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото: Коллаж: Сегодня

Европа осознала, что введенных против России санкций маловато и нужно продолжать давить на Москву этим способом. Сейчас идет подготовка к введению четвертого пакета санкций против России.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Твиттере.

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Что известно

"То, как мы ответим сегодня на гнусное нападение России, определит будущее Украины, нашего Союза и всего нашего континента. Давайте оставаться верными принципам, которыми до сих пор руководствовались наши ответные действия: Ответственность, сплоченность, сплоченность, решительность", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

В частности, Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей, передает CNN.

"К середине мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля к 2027 году, подкрепленного необходимыми национальными и европейскими ресурсами", — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита лидеров ЕС по Украине.

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Санкционная удавка