Обиделся на санкции за Ryanair. Лукашенко выдергивает Беларусь из "Восточного партнерства"

В Беларуси ответили на санкции ЕС против режима Александра Лукашенко и отзывают представителя Евросоюза

Фото: коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко решил приостановить участие страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Решение принял в ответ на санкции ЕС после принудительной посадки самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится на сайте МИД Беларуси.

Пресс-служба заявила, что Беларусь приостановит действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, а постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

"Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - написали на сайте.

Кроме того, Беларусь запретит въезд представителям европейских структур и лицам из стран Европейского союза, "которые содействовали введению ограничительных мер".

Решение уже прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель. В Twitter он написал, что это только усилит напряженность и плохо повлияет на народ Беларуси, лишив его возможностей инициативы.

Напомним, ранее США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

После США и ЕС новые меры утвердили Канада и Великобритания.

А пока страны вводят санкции, Беларусь всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: