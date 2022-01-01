Обмотали грелками и бронежилетом: Путин рассмешил своим видом в Новый год (фото)

Путин рассмешил своим внешним видом / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время новогоднего обращения президент РФ Владимир Путин был одет в черное пальто, пуговицы которого расходились на животе и живот казался неестественно большим.
Пользователи сети заметили странный момент в его видеообращении и засыпали издевательскими шутками.
Они предположили, что его обмотали шерстяным поясом или обложили грелками.
"Я поначалу думал, что там сложены руки, а рукава пустые. Но он поднял руку и почесал нос", – написал один из пользователей.
Кто-то предположил, что он надел на себя бронежилет.
А что сказал Зеленский
По сложившейся традиции сегодня, 31 декабря 2021 года, президент поздравит украинцев с наступающим Новым годом.
Переговоры Байдена и Путина
- В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.
- Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты в районе восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.
- После звонка президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Белый дом обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину.