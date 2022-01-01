Обмотали грелками и бронежилетом: Путин рассмешил своим видом в Новый год (фото)

Путин рассмешил своим внешним видом / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время новогоднего обращения президент РФ Владимир Путин был одет в черное пальто, пуговицы которого расходились на животе и живот казался неестественно большим.

Пользователи сети заметили странный момент в его видеообращении и засыпали издевательскими шутками.

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Они предположили, что его обмотали шерстяным поясом или обложили грелками.

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"Я поначалу думал, что там сложены руки, а рукава пустые. Но он поднял руку и почесал нос", – написал один из пользователей.

Кто-то предположил, что он надел на себя бронежилет.

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А что сказал Зеленский

По сложившейся традиции сегодня, 31 декабря 2021 года, президент поздравит украинцев с наступающим Новым годом.

Переговоры Байдена и Путина