Обострение между Израилем и Палестиной. Совбез ООН проведет экстренную встречу

Совет безопасности ООН второй раз за три дня соберется на закрытую встречу, чтобы обсудить эскалацию на Ближнем Востоке

Коллаж "Сегодня"

Совет безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу в среду, 12 мая, для обсуждения эскалации между Израилем и Палестиной. Предыдущие консультации в таком формате прошли тремя днями ранее.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times of Israel.

Проведение таких встреч для обсуждения региональных конфликтов – обычная практика, но проведение двух заседаний в течение трех дней – редкость.

Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов. Это свидетельствует о растущей озабоченности международного сообщества по поводу конфликта и того, к чему он может привести.

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Встречу инициировали представители Китая, Норвегии и Туниса. На ней дипломаты попытаются принять совместное заявление относительно напряжения в регионе.

Напомним, очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая на фоне столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на пуски ракет из сектора Газа по Израилю ночью 11 мая израильские военные начали операцию "Страж стен" – под удар попали объекты ХАМАС. С тех пор ракетные удары продолжаются.

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