Очень доверчива: родственники исчезнувшей в Турции украинки подозревают похищение

Яна Кривошея 25 лет занимается альпинизмом, у нее много одиночных восхождений, поэтому маловероятно, что она сорвалась где-то в горах

Яна Кривошея в горах. Фото: Facebook Вячеслава Кривошея

В турецкой Анталии спустя две недели так и не смогли найти загадочно исчезнувшую жительницу Одессы Яну Кривошею, ее родственники по-прежнему склоняются к версии о похищении.

Об этом рассказала жена брата Яны, Евгения Кривошея, корреспонденту "Сегодня".

"Яна полетела в Анталию 1 мая, последний раз о ее местоположении было известно 2 числа. Несмотря на то, что Яна отправилась в горы, маршрут у нее был очень простым. Профессиональные спасатели ищут ее 14 дней, но пока безуспешно", – рассказала Евгения.

Она добавила, что пропавшая 25 лет занимается альпинизмом, у нее много одиночных восхождений, поэтому "маловероятно, что она упала где-то в горах".

По словам Евгении, их семья считает версию похищения наиболее вероятной.

"2 мая в 11:00 Яна написала, что она уже на вершине горы. Благодаря техническим специалистам мы выяснили, что ее телефон и далее оставался активным. То есть была пользовательская активность – что-то на нем нажимали. Активность сохранялась ориентировочно до 14:30. Затем с этого времени до 4 мая он был включен, но активности не было. И 4 мая он подал сигнал о выключении", – говорит Евгения.

Но, к сожалению, этих данных недостаточно для определения местонахождения телефона.

"Почему мы еще считаем, что она похищена – она очень доверчивый человек. Она исключительно доверяет туркам. Известно, что к своей палатке в кемпинге она больше не вернулась", – добавила женщина.

По словам Евгении, поисками Яны сейчас занимаются жандармы, а родственники добиваются, чтобы к этому подключилась полиция.

"Теперь добиваемся того, чтобы расследованием занялась полиция. Об исчезновении Яны уже знают украинские дипломаты в Анталии, нам они ответили, что поиски идут", – уточнила женщина.

Напомним, 41-летняя туристка из Украины Яна Кривошея отправилась в Турцию 1 мая из Одессы. 2 мая она отправила сообщение матери "Я на вершине" и с тех пор на связь не выходила. Еще два дня телефон подавал сигнал, но она не отвечала, а затем села батарея.

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